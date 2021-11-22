مبارك الخالدي - يحيى حميدان



أشاد أمين السر العام بالنادي العربي فؤاد المزيدي بالفوز الكبير للأخضر على فريق التضامن 4-1 في الجولة الأولى لدوري stc الممتاز، وقال في تصريحات عقب المباراة ان المواجهة لم تكن سهلة بعد توقف طويل اثر فنيا وبدنيا على كافة الفرق، لكن فريقنا تفوق على نفسه خلال المباراة وأدى اللاعبون مباراة كبيرة وكان السنوسي الهادي نجم المباراة حيث لم يتأثر برحلة مشاركته مع منتخب بلاده اضافة الى بقية زملائه.



وأضاف المزيدي: اننا في اول المشوار وهذه اول مباراة، ولا نريد ان نصدر الأحكام مبكرا كما أنها ليست رسالة لبقية الفرق فنحن نتعامل مع كل مباراة كحالة مستقلة ولكل مباراة ظروفها، لافتا الى توقعه بحضور مزيد من الجماهير في مواجهة الديربي بالجولة الثانية.



من جانبه أرجع مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي التضامن، السلوفاكي رومان بيفارنيك، الخسارة من العربي 1-4، الى اضاعة الفرص المحققة للتسجيل وارتكاب الأخطاء وتراجع الأداء في آخر 30 دقيقة من المباراة.



وأضاف ان النتيجة النهائية لم تكن جيدة عبر استقبال 4 اهداف، رغم أن اللاعبين قدموا أداء طيبا امام فريق قوي جدا في البداية وخلقوا عدة فرص سانحة للتسجيل، إلا ان ارتكاب بعض الأخطاء ساهم في الهزيمة.



وبين بيفارنيك أنه في اللحظة التي قلصنا فيها الفارق الى 1-2 كان لدينا الوقت الكافي لقلب الموازين، إلا أن اداء لاعبي «العنيد» تراجع بعدها ما سمح للمنافس ليكون أفضل منا بعدها واستغل فرصه بشكل مثالي.



وأشار إلى أن الإعداد الطويل لم يكن سببا في هزيمة التضامن من العربي، لكن جميع الفرق المنافسة قوية والآن امامنا مواجهة الكويت في الجولة الثانية، ثم القادسية في الجولة الرابعة، وعلينا العمل بقوة لتحقيق أفضل نتائج ممكنة رغم صعوبة المهمة.