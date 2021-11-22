مبارك الخالدي



تنطلق في الـ 5:20 من مساء اليوم منافسات الجولة الأولى من القسم الأول لبطولة دوري stc للدرجة الأولى بإقامة مباراتين، إذ يستضيف الساحل فريق الصليبخات، وفي التوقيت نفسه يحل خيطان ضيفا على فريق الجهراء، ويغيب عن مباريات الأسبوع فريق برقان، وذلك للراحة.



وبحسب اللائحة تقام البطولة من 4 أقسام ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى الدوري الممتاز. وقد استعدت الفرق لخوض منافسات البطولة عبر المشاركة في بطولة كأس الاتحاد فضلا عن توجه بعضها لمعسكرات خارجية بين تركيا ومصر، كما تم تدعيم الصفوف باللاعبين المحترفين، وتتميز منافسات دوري الأولى بالإثارة والندية نظرا للتقارب في المستوى الفني بين الفرق.