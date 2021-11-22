«مازلت أحب والدك، لأنه سبب مجيئك، فنصفك مني، ونصفك الآخر منه»

أديل، المغنية الأميركية، تصدر أغنية حزينة تحوي هذا السطر، وهي بعنوان: حبيبي الصغير، وهي موجهة لطفلها أنجلو، حيث تشرح له فيها معنى طلاقها من والده.