«لا أتوقع غزو الصين لتايوان خلال السنوات العشر المقبلة»
هنري كيسنغر، وزير الخارجية الأميركي الأسبق (98 سنة)، يتنبأ بعدم قيام الصين بأي هجوم عسكري كبير على تايوان خلال فترة السنوات الـ 10 المقبلة.
«رفضك الحديث رغم علمك بالحقيقة، يعادل الكذب»
بريتني سپيرز تهاجم رفيقة عمرها المغنية الأميركية كريستينا أغوليرا، لرفضها التعليق على قضيتها رغم طرح سؤال صحافي عليها، وتؤكد: نعم أنا مهمة.
«مازلت أحب والدك، لأنه سبب مجيئك، فنصفك مني، ونصفك الآخر منه»
أديل، المغنية الأميركية، تصدر أغنية حزينة تحوي هذا السطر، وهي بعنوان: حبيبي الصغير، وهي موجهة لطفلها أنجلو، حيث تشرح له فيها معنى طلاقها من والده.
«أشعر بالخطر يوما بعد يوم بسبب عملي في الكونغرس، جوار زملاء يحرضون على العنف ضد السود»
كوري بوش، النائبة الأميركية الديموقراطية، تعليقا على براءة كايلي رايتنهاوس رغم قتله مدافعين عن حقوق السود أثناء مظاهرات جورج فلويد.