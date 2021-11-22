أبدى مدرب أستون فيلا ستيفن جيرارد سعادته بتحقيق أول الانتصارات في مباراته الأولى كمدرب للفريق، بعدما تغلب فريقه برايتون 2-0. وقال: «إنه شعور جيد للغاية بعد تحقيق النتيجة التي حلمنا بها، كانت البداية الأمثل بالنسبة لنا، ولكن الآن يجب أن نثبت أننا يمكننا الاستمرار»، مضيفا: انا سعيد للغاية بنظافة الشباك، لقد فعل اللاعبون كل ما طلبناه منهم، أعتقد أننا كنا نستحق هذه النتيجة، برايتون امتلك الكثير من الاستحواذ لكن في المناطق التي أردناها لهم، إنها بداية جيدة ولكن يجب أن نواصل البناء عليها، خاصة أننا لدينا قوة كبيرة والعديد من المواهب، ويجب فقط أن نجد التوازن الصحيح للدفاع عن مرمانا.