أعلنت الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية الكويتية ان السفارة الاثيوبية لدى الكويت ستفتتح القسم القنصلي المؤقت لتسليم جوازات رعاياها بعد تجديدها ابتداء من الاثنين ولمدة أسبوع.



وأوضحت الإدارة في بيان أن التسليم سيكون في مقر نادي اليرموك الرياضي في منطقة مشرف خلال الفترة الصباحية من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الـ 12 ظهرا والفترة المسائية من الساعة الثانية بعد الظهر حتى الساعة السادسة مساء.



وأفادت بأن تسليم الجواز الجديد سيقتصر على صاحب العلاقة أو الكفيل مصطحبين معهم جواز السفر القديم أو إيصال التسليم.