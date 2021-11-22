بشرى شعبان



افتتحت وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية أندية الأطفال التابعة لإدارة الطفولة والأمومة في المناطق المختلفة.



وأكدت وكيل قطاع التنمية الاجتماعية هناء الهاجري، ان جميع الأندية الخاصة بالأطفال والتابعة للوزارة ستفتح أبوابها لاستقبال جميع الأطفال بعد إغلاق دام عامين.



وأضافت الهاجري خلال حفل افتتاح نادي الشهيد عبدالوهاب عبدالرزاق في منطقة القادسية، أن الجهود المبذولة على مدى عامين ساهمت في الوصول إلى مرحلة آمنة صحيا بعد الجائحة التي مرت بالبلاد.



وبينت أن ايقاف أنشطة الأطفال لأكثر من عامين أثر على الصغار بشكل كبير وواضح لاسيما من الناحية النفسية والاجتماعية والسلوكية في ظل عدم وجود أنشطة لهم أو مدارس أو حضانات.