الدوحة - فريد عبدالباقي



كشفت قطر عن سابع استادات كأس العالم 2022، وذلك خلال فعالية رقمية نظمتها اللجنة العليا للمشاريع والإرث، معلنة عن جاهزية ستاد «974»، كأول ملعب قابل للتفكيك بالكامل في تاريخ بطولات كأس العالم.



ويعكس الاسم الجديد للاستاد، المعروف سابقا باسم ستاد راس أبو عبود، عدد حاويات الشحن المستخدمة في تشييده، كما يعد «974»، رمز الاتصال الدولي لدولة قطر.



ويستضيف ستاد «974»، أولى المباريات على أرضه خلال بطولة كأس العرب، التي تنطلق منافساتها نهاية الشهر الجاري.



ويقع ستاد «974»، الذي تبلغ طاقته الجماهيرية 40 ألف مقعد، على مقربة من ميناء الدوحة، حيث يستضيف سبع مباريات في مونديال 2022 من مرحلة المجموعات حتى دور الـ16، بالإضافة إلى استضافة 6 مباريات خلال كأس العرب، من بينها أولى مباراتي نصف النهائي، ومباراة تحديد المركز الثالث.



وبذلك انضم ستاد «974»، إلى 6 استادات أخرى اكتمل العمل بها، وهي ستاد خليفة الدولي، وستاد الجنوب، وستاد المدينة التعليمية، وستاد أحمد بن علي، وستاد الثمامة الذي افتتح الشهر الماضي تزامنا مع استضافته نهائي كأس أمير قطر، إضافة إلى ستاد البيت المقرر افتتاحه في أول أيام منافسات كأس العرب.. في الوقت الذي تسابق قطر الوقت من أجل الإعلان عن جاهزية ستاد لوسيل ثامن ملاعب المونديال.



الى ذلك، انطلق أمس العد التنازلي لآخر عام على ضربة البداية لمونديال قطر المقرر له في 21 نوفمبر 2022 ويستمر حتى 18 ديسمبر، اذ أقامت قطر احتفالية كبيرة على كورنيش الدوحة لتدشين العد التنازلي لـ«365» يوما أو «8760» ساعة أو «525» ألف دقيقة، لاحتضان البطولة الأولى من نوعها في الشرق الأوسط والعالم العربي.