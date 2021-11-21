ناصرالعنزي



عاد القادسية من مدينة الاحمدي بثلاث نقاط بعد فوزه على الشباب بهدفين نظيفين مساء اليوم الأحد في ختام الجولة الأولى لدوري stc الممتاز.



وسجل هدفي الأصفر المتألقان أحمد الظفيري "5" وعيد الرشيدي "38" واستحق الأصفر الفوز بعدما قدم عرضا جميلا وهدد مرمى مضيفه طوال الشوطين وسجل وأضاع فرصا محققة.



وبدأ مدرب القادسية خير الدين مضوي المباراة بضغط هجومي أسفر عن هدف مبكر حيث شكل الرباعي عيد الرشيدي واحمد الظفيري وتاتار وأحمد الرياحي خطورة دائمة على مرمى حارس الشباب احمد دشتي ، وتركزت ألعاب القادسية على اختراق الخصم من العمق بالكرات القصيرة التي يجيدها أفراده ولم يجد مقاومة من الخصم.



وفي الشوط الثاني أشرك مدرب القادسية بدر المطوع لزيادة الفاعلية الهجومية واستمرت سيطرة القادسية على المباراة وسط محاولات من الشباب لم تسفر عن شيء، وبذلك استحق الأصفر الفوز في أول ظهور له كعادته في المنافسة على اللقب.

أدار المباراة الحكم علي محمود وأجاد في إدارتها.