كشفت وزارة الحج والعمرة السعودية، عن أن أداء العمرة والصلاة في المسجد الحرام والروضة النبوية الشريفة والزيارة «يجب ان يكون من خلال حجز مسبق عبر تطبيق اعتمرنا».



وأوضحت الوزارة، في بيان اوردته وكالة الانباء السعودية الرسمية (واس) الاحد، انه يشترط ايضا التحصين بجرعتين وتحديث الحالة الصحية من خلال تطبيق «توكلنا» الى «محصن اكمل جرعات لقاح كورونا».



واضاف البيان ان الحاصلين على تصاريح السلام على النبي (صلى الله عليه وسلم) يمكنهم تكرار الزيارة حسب توافر المواعيد المتاحة في تطبيقي «اعتمرنا» و«توكلنا» دون الحاجة الى التقيد بمدة زمنية بين الزيارات السابقة، في حين ان الحصول على تصريح الصلاة في الروضة النبوية الشريفة يتاح لضيوف الرحمن مرة واحدة فقط كل 30 يوما.



وأكدت وزارة الحج والعمرة السعودية، ان هذه الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على صحة الزوار والمصلين في ظل استمرار جائحة فيروس كورونا، مضيفة «أن الجهات المعنية تراجع الإجراءات الوقائية والاشتراطات المعتمدة من الجهات المختصة وتحديثها بشكل دوري».



يذكر أن وزارة الحج والعمرة السعودية أتاحت خدمة حجز التصاريح للمواطنين والمقيمين في المملكة وللقادمين من خارج المملكة يشترط التسجيل في منصة «قدوم» عند الوصول ليتمكنوا من حجز التصاريح عبر تطبيق «اعتمرنا».