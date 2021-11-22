قال مدير المكتب الفني لوزير الإعلام نائب رئيس اللجنة العليا للتحول الرقمي والخدمات الإلكترونية بالوزارة يوسف الطبطبائي إن خدمة «النشر الإلكتروني» الخاصة بإدارة قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات ـ في حلتها الجديدة ـ تسهم في تسهيل آلية العمل وتمكين أصحاب المواقع ووسائل الإعلام الإلكترونية من إنجاز معاملاتهم بسهولة ويسر وتسريع وتيرتها.



وذكر الطبطبائي في تصريح لـ «كونا» ان الخدمة تأتي ضمن توجه «الإعلام» نحو التحول الرقمي في كافة قطاعاتها تنفيذا لاستراتيجيتها للأعوام 2021 ـ 2026.



وأوضح الطبطبائي أن «النشر الإلكتروني» تعنى بإنهاء تراخيص المواقع ووسائل الإعلام الإلكترونية للأفراد والشركات والصحف الورقية والمجلات والقنوات المرخصة وتستهدف ميكنة الدورة المستندية وتمكين مقدم الطلب من متابعة معاملته بسهولة ويسر.



وأضاف أن الخدمة التي توفر إصدار شهادة إخطار للجهات الحكومية وجمعيات النفع العام ستوفر كذلك خاصية تلقي الإشعارات عن طريق البريد الإلكتروني على أن تتم إضافة مميزات أخرى في الإصدارات اللاحقة بما يسهم في تحسين الأداء.



وشدد على أن الوزارة ماضية في ميكنة إجراءات الحوكمة لتشمل جميع قطاعاتها عبر خريطة عمل رائدة للارتقاء بالجهاز الإعلامي الحكومي وتقلده موقع الريادة انسجاما مع رؤية الكويت التنموية (كويت جديدة 2035) بأبعادها الحضارية والتنموية.



ونوه بالدعم الكبير والتوجيه الدائم الذي تحظى به اللجنة المعنية بالتحول الرقمي من قبل وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري وتوفير الإمكانات كافة وتذليل العقاب بغية تحقيق الأهداف المنشودة.