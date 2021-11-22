شيع عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير، اليوم /الاثنين/، جثمان الفنانة القديرة سهير البابلي، التي توفيت أمس /الأحد/ بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 86 عاما، إلى مثواها الأخير، بمقابر الأسرة في 6 أكتوبر.

وحرص على أداء صلاة الجنازة وسط حالة من الصدمة والحزن، مجموعة كبيرة من الفنانين في مقدمتهم الدكتور أشرف زكي نقيب الفنانين، ودنيا سمير غانم، والإعلامي رامي رضوان، والنجم أحمد بدير، والفنانة رجاء حسين، وجومانا مراد، وأحمد سلامة.

يذكر أن سهير البابلي توفيت أمس الأحد بعد تعرضها لوعكة صحية دخلت على إثرها العناية المركزة في إحدى المستشفيات الخاصة.

والفنانة الكبيرة سهير البابلي من مواليد 14 فبراير عام 1937 مركز فارسكور بمحافظة دمياط، وقد ظهرت عليها الموهبة في سن مبكرة، فالتحقت بمعهد الفنون المسرحية بعد حصولها على الثانوية العامة، وكان من أساتذتها حمدي غيث وعبد الرحيم الزرقاني، وإلى جانبه التحقت أيضًا بمعهد الموسيقى، ودفعها المخرج المسرحي الراحل فتوح نشاطي لاحتراف الفن، وساهم في انضمامها للمسرح القومي، وهناك عمِلت مع نجمتي المسرح سناء جميل وأمينة رزق، وهو ما كان يضعف فرصتها في الحصول على دور البطولة.

وبعد تأسيسه فرقة "الفنانين المتحدين" عام 1966، عرض عليها المنتج المسرحي سمير خفاجي الانضمام إلى الفرقة، وهو ما حدث وشاركت في العديد من العروض المسرحية، وحققت مشاركتها في "مدرسة المشاغبين" عام 1973 نجاحًا كبيرًا لها، حيث جسدت خلالها شخصية المدرسة "عفت عبد الكريم".

وفي عام 1983، قدمت أحد أهم أعمالها المسرحية "ريا وسكينة" مع الراحلة القديرة شادية.. فيما كانت أول مشاركاتها السينمائية في عام 1957 من خلال فيلمي "إغراء " و"صراع مع الحياة"، ثم شاركت في العديد من الأفلام، ومنها: (المرأة المجهولة، لن أعود، لوكاندة المفاجآت، حياة امرأة، البنات والصيف، يوم من عمري، السيد قشطة، حدوتة مصرية، المرأة المجهولة، أميرة حبي أنا).

وشهد عام 1987 عملها الدرامي الأهم "بكيزة وزغلول" مع الفنانة إسعاد يونس "مؤلفة المسلسل"، ولم يتوقعا نجاحه إلا أن رد فعل الجمهور فاجأهما، ما دفع أبطال المسلسل لإعادته كفيلم "ليلة القبض على بكيزة وزغلول" بعدها بعامين، كما شاركت في أعمال تليفزيونية أخرى، منها:

(الشاهد الوحيد، عش المجانين، ومشيت طريق الأخطار، وتوالت الأحداث عاصفة، عم حمزة)، وغيرها.

وفي عام 1992، فاجأت الجميع وأعلنت اعتزلها الفن، ثم عادت لتعلن عودتها للفن من خلال مسلسل "قلب حبيبة"، ثم غابت مجددًا عن الظهور لمدة 11 عامًا وعادت عام 2016 بمسلسل "قانون سوسكا".