حقق "غوستاباسترز: أفترلايف"، تتمة الفيلم الشهير من الثمانينات، نجاحا كبيرا في صالات السينما الأميركية الشمالية منذ الأيام الأولى لعرضه، إذ حصد 44 مليون دولار في ثلاثة أيام، بحسب أرقام شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة.

هذا الفيلم الذي يتولى بطولته بيل موراي وسيغورني ويفر وبول راد، مليء بالإشارات إلى فيلم "غوستباسترز" بعد 37 عاما على صدوره.

وأطاح العمل تاليا بفيلم "إيترنلز" متصدر إيرادات شباك التذاكر الأسبوع الماضي. وقد نال العمل، وهو أحدث إنتاجات "ديزني" من عالم "مارفل" ويضم كوكبة من النجوم بينهم أنجلينا جولي وسلمى حايك، ما يقرب من 11 مليون دولار من العائدات في أسبوعه الثالث.

وأعقبه في المركز الثالث فيلم "كليفورد ذي بيغ ريد دوغ" العائلي من إنتاج "باراماونت"، مع إيرادات بلغت 8,1 ملاييين دولار.

أما المركز الرابع فاحتله فيلم "كينغ ريتشارد" عن الصعود القوي لبطلتي التنس الشقيقتين سيرينا وفينوس وليامز، إذ حصد 5,7 ملايين دولار في الأسبوع الأول لعرضه.

وتلاه في المركز الخامس فيلم "دون" المقتبس من رواية فرانك هربرت الصادرة سنة 1965، مع عائدات بلغت ثلاثة ملايين دولار (حوالى 100 مليون دولار في خمسة أسابيع).