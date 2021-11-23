تماشيا مع التزامها الثابت بإحداث تأثير إيجابي على كل من البشر والكوكب، قررت ايكيا الاستغناء نهائيا عن استخدامات مادة البلاستيك في كل حلول التعبئة والتغليف الاستهلاكية لديها. عملية التخلص من البلاستيك ستتم على مراحل، تبدأ في العام 2025 مع طرح المجموعة الجديدة من منتجات ايكيا، لتكتمل بحلول العام 2028. وهدف ايكيا من قرارها هذا هو تقليل النفايات البلاستيكية، ووقف التلوث الذي تسببه على صحة الإنسان والبيئة، بالإضافة إلى تطوير حلول مبتكرة للتعبئة والتغليف باستخدام مواد معاد تدويرها (صديقة للبيئة) والطاقة المتجددة فقط.



التعبئة والتغليف عنصر رئيسي في نموذج أعمال ايكيا، وعامل مساعد جدا في جعل منتجات ايكيا مستدامة، آمنة عند نقلها من المعرض إلى المنزل، وأسعارها مقبولة وتناسب الجميع. وللحد من النفايات البلاستيكية ووقف التلوث الذي تسببه قررت ايكيا تقليل كمية البلاستيك المستخدم في حلول التعبئة والتغليف لديها إلى حدها الأدنى تمهيدا للتخلص منها نهائيا. اليوم، البلاستيك موجود بنسبة أقل من 10% فقط من الحجم الإجمالي للمواد التي تستخدمها سنويا في إنتاج حلول التعبئة والتغليف.



ويقول إيريك أولسون، مدير عمليات التعبئة والتغليف في ايكيا - السويد: إن الاستغناء عن البلاستيك في عبوات التغليف الاستهلاكية خطوتنا الكبيرة التالية في رحلتنا نحو تطوير حلول التعبئة والتغليف والاعتماد فقط على المواد المتجددة والمعاد تدويرها لتكون أكثر استدامة، ولتأكيد التزامنا بالعمل على الحد من التلوث الذي تسببه مادة البلاستيك على حياة البشر والبيئة. التحول سيحدث على مراحل خلال السنوات المقبلة، وسنركز بشكل أساسي على الورق لأنه مادة متجددة وقابلة لإعادة التدوير على نطاق واسع وفي جميع أنحاء العالم، وسنستخدم فقط الورق المعاد تدويره.