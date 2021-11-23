نظّمت نماء الخيرية بجمعية الإصلاح الاجتماعي دورة تدريبية في مجال الإسعافات الأولية لعدد من موظفيها بالتعاون مع إدارة الطوارئ الطبية في وزارة الصحة، وذلك ظهر أمس الأحد، في مقر نماء الخيرية بمنطقة صباح السالم، وبحضور المدرب محمد الخطيب، بهدف توعية الموظفين بخدمات الإسعافات الأولية والصحة المجتمعية ورفع كفاءتهم. وقام المدرب محمد الخطيب بشرح موجز لتاريخ الإسعافات الأولية ومبادئها، وتحدث عن صفات المسعف وكيفية تعامله مع مختلف الحالات الطارئة، وتم تدريب الموظفين على كيفية قياس العلامات الحيوية والتعامل مع حالات حوادث السير والحرائق وكيفية الإخلاء والنقل للمصابين، والتعامل مع حالات الحروق والجروح والصدمات والتدريب على الإنعاش القلبي الرئوي.



وفي هذا الصدد، قال مدير العلاقات العامة في نماء الخيرية وليد الكندري: إن الدورة شارك فيها أكثر من 20 موظفا، وتستهدف توعية الموظفين بخدمات الصحة المجتمعية والبرامج التدريبية للإسعافات الأولية، علاوة على تعريف المشاركين بكيفية فحص المصابين مع الأخذ بالإجراءات الوقائية. وبين الكندري أن مثل هذه الدورات تمثل أهمية لجميع العاملين في المؤسسات الخيرية، كونها تتعلق بالمحافظة على حياتهم وحياة الآخرين، فالله عز وجل يقول: (ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا) (المائدة: 32).