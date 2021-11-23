أسامة أبو السعود



وجه رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات محمد حمد الهاجري كتابا إلى وزير النفط ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس لبحث المشاكل المتراكمة في مستشفى الأحمدي.



وجاء في الكتاب الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه «أنه عند إنشاء المستشفى الجديد للقطاع النفطي كان الغرض منه معالجة السلبيات السابقة في المستشفى القديم».



وطلب في كتابه تحديد اجتماع لمناقشة المواضيع التالية:



1- استمرار الازدحام وانتظار الدور في الصيدلية رغم مطالباتنا المتكررة بفتح جميع الصيدليات.



2- صعوبة الحصول على مواعيد مبكرة للمرضى حيث تصل البعض منها إلى 6 شهور فأكثر رغم وجود حالات طارئة.



3- عدم استكمال قسم الطوارئ لعلاج المرضى لديهم من المستفيدين من التأمين الصحي.



4- استمرار نقص الطاقة السريرية في الأجنحة.



5- إلغاء جناح الـ VIP وضمه إلى أجنحة المستشفى.



6- تكويت الوظائف الإشرافية في بالمستشفى.



7- إجبار المرضى على الذهاب المسبق إلى طب العائلة في المستشفى القديم حتى يتسنى لهم التحويل للعيادات التخصصية بالمستشفى الجديد وأخذ موعد جديد للمراجعة.