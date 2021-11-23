أعلن البنك الأهلي الكويتي أسماء الفائزين الأربعة بالسحب التاسع لحملة «التحويل تغيير» لأصحاب حسابات الراتب وهي الرائد والبرستيج والنخبة، وقد تم إجراء السحب بتاريخ 15 نوفمبر 2021، تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة.



وأوضح البنك في بيان صحافي، أن الفائزين هم: عبد السلام محمد رفيع معرفي، تهاني علي سالم محمد، خالد عوض المتولي عمر، ووسيم نزهى برسوم مساك.



جدير بالذكر، أن السحب القادم والأخير سيقام بتاريخ 14 ديسمبر 2021، وفضلا عن ذلك، سيكون هناك 4 فائزين كل شهر لديهم فرصة للفوز باسترداد قيمة رواتبهم (2 من الكويتيين و2 من الوافدين). وللتأهل لدخول السحب، يحتاج العملاء إلى إيداع راتب واحد في حسابهم قبل شهر من تاريخ السحب.



وبالإضافة إلى ذلك، فإنه عند فتح حساب الراتب لدى البنك الأهلي الكويتي، يستطيع العملاء اختيار إحدى المكافآت التالية: هدية نقدية تصل إلى 1000 دينار للكويتيين، قرض بدون فوائد يصل إلى 10 آلاف دينار للكويتيين، قرض بدون فوائد يصل إلى 5 آلاف دينار للوافدين، علما بأن العرض مفتوح لعملاء الراتب الجدد فقط.