

قال مدير إدارة تطوير المشاريع بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية م.أنور الحليلة، إن جميع الاخبار الصادرة عن المؤسسة العامة للرعاية السكنية بشأن عمليات دراسة وطرح وترسية الفرص الاستثمارية الواقعة بالمناطق غير المخصصة لأغراض الرعاية السكنية في مشاريعها إنما تخضع لإجراءات دقيقة تتفق والقوانين والإجراءات واجبة التطبيق بهذا الشأن لما لذلك من علاقة وثيقة بسمعة ومصداقية المؤسسة مع الاطراف المتعاملة معها في مشاريعها الاستثمارية.



ونفى الحليلة ارتباط اعمال المؤسسة الاستثمارية بأعمال هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبين انه لا توجد اطلاقا عقود مشتركة او اتفاقيات استثمارية بين المؤسسة والهيئة، وان المؤسسة تتعامل بشكل مباشر مع القطاع الخاص وفقا للقانون رقم 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية ولائحته التنفيذية ولائحتي الاستثمار والمزايدات، والتي على اساسها يتم تطوير مشاريع المؤسسة الاستثمارية.



كما أفاد بأن المؤسسة تسعى من خلال الاخبار الرسمية المتعلقة بأعمال المؤسسة الاستثمارية الى ايصال معلومات صحيحة وذات قيمة ولا تتعارض مع التزامات المؤسسة الاجرائية والمحددات القانونية الخاضعة لها والمرتبطة بمراحل تطوير الفرص الاستثمارية.



وأشار الى ان الخبر الذي نشرته «الأنباء» تخللته بعض المعلومات والبيانات القديمة المتعلقة بعقود فرص استثمارية تم طرحها في الفترة السابقة، وقد تم الاعلان عنها من قبل المؤسسة في عدة وسائل اعلامية وبصورة رسمية وتزامنا مع إبرامها. وأكد الحليلة أن جميع اخبار المؤسسة الاستثمارية لا تصدر إلا بصفة رسمية ومحددة المصدر، واضعة امامها وسائل الإعلام على مسطرة واحدة ولا تسعى اطلاقا لإعطاء الأسبقية في هذا الجانب.