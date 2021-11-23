بيروت ـ خلدون قواص



احتفاء بعيد الاستقلال، أقيم عرض مدني نظمه ثوار 17 أكتوبر 2019 على جادة شارل الحلو في نقطة رمزية تقابل انفجار مرفأ بيروت تحت شعار «شعب جيش قضاء»، حيث انطلقت مسيرة ضمت 52 فوجا يمثلون الوحدة الوطنية من كافة شرائح المجتمع، رافعين العلم اللبناني وعلم الجيش ولكل فوج الاسم الذي يمثله.



ولفت في العرض اختيار المشاركين وما يحملون من صفات مهنية متعددة. واستهل العرض المدني بنشيد الموت حدادا على ارواح ضحايا انفجار المرفأ، ثم النشيد الوطني، بعدها جرى اطلاق 229 طير حمام في الفضاء، وهو الرقم الذي يمثل ضحايا انفجار مرفأ بيروت في 4 اغسطس 2020. وفي بداية العرض، تقدم المشاركين فوج اطفاء بيروت واهالي وشهداء وجرحى الانفجار وتبع ذلك افواج العسكريين المتقاعدين والاطباء والممرضين والقضاة



والمحامين والاعلاميين والمهندسين والصناعيين والفنانين والجمعيات والهيئات الاهلية والمدنية والمغتربين اللبنانيين وبينهم اللبنانيون العاملون في الكويت الذين رفعوا علم الكويت في المسيرة.



وفي ختام العرض تم التقاط صورة تذكارية للمشاركين تحت نصب يمثل العلم اللبناني والذي يحمل شعار «شعب جيش قضاء» تخليدا لهذه المناسبة.



منظم العرض سامي صعب أكد على اهمية اقامة هذا العرض للمرة الثانية منذ العام 2019 وتوقف في العام 2020 بسبب تفشي جائحة كورونا وفي العام 2021 يعود بنفس الزخم الذي بدأ منذ انطلاق الثورة، والهدف هو التأكيد على التغيير في المنظومة التي تحكم لبنان.