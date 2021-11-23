اختتمت مساء السبت في مدينة الكويت لرياضة المحركات، الجولة الأولى من بطولة أيامي سيريس الكويت لسباقات الكارتينغ، بتتويج 11 فائزا بفئاتها المختلفة من إجمالي 15 متسابقا مشاركا، حيث فازت المتسابقة البريطانية غريس غرانثام من البحرين بالمركز الأول في فئة الميني من 8 إلى 12 سنة، وفاز المتسابقان من البحرين أيضا محمد الحسن وخالد النجار بالمركزين الثاني والثالث بالفئة نفسها، وفاز المتسابقان صقر المعوشرجي وجابر الصباح بالمركزين الأول والثاني لفئة الجونيور من 12 الى 15 سنة، فيما حصد المتسابق محمد الكاظمي المركز الأول بفئة السينيور من 15 سنة فما فوق، وفاز المتسابقان عبدالله الغانم ومشاري العنزي بالمركزين الثاني والثالث على التوالي بالفئة نفسها، وأخيرا فاز المتسابق سعود الصراف بالمركز الأول بفئة الماستر من 30 سنة فما فوق، والمتسابقان موسى عبدالرزاق وأحمد الغانم بالمركزين الثاني والثالث بذات الفئة.



هذا، وثمن رئيس اللجنة المنظمة، وممثل شركة برومتركس المالكة لحقوق تسويق بطولة أيامي سيريس الكويت مبارك الرميضي جهود فريق العمل الذي تجاوز عدده 35 شخصا، إضافة إلى كافة الجهات الداعمة لإطلاق النسخة الكويتية الأولى من البطولة، مشيدا بتعاون القائمين على مدينة الكويت للمحركات لتسهيل أجراءات التنظيم وتجهيز حلبة السباق، والدعم اللامحدود من النادي الكويتي لرياضة المحركات المنظم الرئيسي للبطولة تحت مظلة الهيئة العامة للرياضة، والراعي الرئيسي للحدث شركة تويوتا الساير.



وكشف الرميضي عن إنجاز الجولة الأولى من البطولة من دون تسجيل أي إصابات أو حوادث للمشاركين في كافة الفئات، وهو ما يعكس الالتزام اللافت للانتباه من المتسابقين بشروط الأمن والسلامة الذي اقترن بالاجتهاد لتسجيل أرقام قياسية في حلبة التسابق خلال الجولة الأولى التي طبقوا فيها 15 لفة بطول الحلبة البالغ 1261 مترا، واختتم بالكشف عن موعد انطلاق فعاليات الجولة الثانية من البطولة في 24 و25 ديسمبر.



بدوره، أعرب رئيس مجلس إدارة النادي الكويتي لرياضة المحركات يوسف البدر عن سعادته البالغة بنجاح الإطلاق الفعلي للجولة الأولى من بطولة أيامي سيريس كويت، ووصفها بالبداية الطيبة لتطوير رياضة سباقات الكارتنغ في الكويت وصقل مهارات المتسابقين الصغار قبل الكبار، وتأهيلهم كأبطال للتنافس في السباقات العالمية.