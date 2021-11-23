هادي العنزي



وصل مساء أمس الأول وفد منتخبنا الوطني للمبارزة للمعاقين قادما من مدينة بيزا الإيطالية، بعد مشاركة ناجحة في بطولة العالم للمبارزة التي اختتمت منافساتها قبل يومين وحقق خلالها اللاعب سليمان التميمي الميدالية الفضية، حيث كان في استقبال الوفد رئيس مجلس إدارة نادي الإرادة الرياضي للمعاقين دعيج الهاجري، ورئيس اللجنة البارالمبية الرياضية للمبارزة تركي الشمري وعدد من أهالي اللاعبين.



وقد أبدى التميمي سعادته بالإنجاز الذي حققه في البطولة، قائلا: «لله الحمد تمكنت من رفع علم الكويت في بطولة تعد الأفضل في مبارزة المعاقين، وشهدت منافسات قوية بدءا من التصفيات وانتهاء بالأدواء النهائية الحاسمة، وآمل أن تكون هذه المشاركة بداية لعودة قوية للمبارزة الكويتية للمعاقين، لتحقيق المزيد من الإنجازات في البطولات الدولية المقبلة».



وأشاد التميمي بالدعم الكبير والمتابعة الدائمة من قبل دعيج الهاجري، مضيفا ان الميدالية جاءت نتاجا لتضافر الجهود الفنية والإدارية في نادي الإرادة واتحاد المبارزة، مؤكدا حرصه مستقبلا على المنافسة على المركز الأول في البطولات الدولية القادمة، ولافتا الى أن منتخب الكويت للمبارزة للمعاقين للرجال والسيدات قدم مستويات جيدة في بطولة العالم.