يحيى حميدان



شدد مساعد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الكويت التونسي نادر الداود على أهمية التركيز من جانب اللاعبين في المرحلة الحالية لتحقيق الفوز في المباريات الأولى للدوري الممتاز.



وأضاف الداود، عقب الفوز الصعب على اليرموك 4-2 في الجولة الأولى، أنه لا يوجد فريق صغير وآخر كبير، وجميع المباريات في الدوري الممتاز ستكون صعبة بالتأكيد، وعلينا زيادة التركيز في الملعب.



وأشار الى انه بالرغم من بعض الأخطاء الفردية، إلا ان الفريق قدم مباراة جيدة وخلق الفرص أمام فريق محترم مثل اليرموك.



وبين الداود ان ضيق الوقت كان حائلا أمام المدرب التونسي نبيل معلول لإيصال أفكاره للاعبين، لكن ما يحسب لهم استيعابهم السريع لبعض الأفكار، مشيرا الى أن الجهاز يضع اللاعب المجتهد في التدريبات الأخيرة على رأس الأولويات بغض النظر عن الاسم والعمر.



هذا، وغادر البلاد أمس مدافع «الأبيض» فهد حمود الى العاصمة القطرية الدوحة لعمل بعض الفحوصات الطبية للإصابة التي يعاني منها وتفاقمت عقب مشاركته مع المنتخب في وديتي التشيك وليتوانيا. وتوجه الى الدوحة ايضا المهاجم أحمد حزام لإجراء عملية جراحية في الرباط الصليبي.