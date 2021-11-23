الطبطبائي: بدء العمل باستمارات العضوية وهي متوافرة بجميع النوادي والموقع الرسمي للوزارة

بشرى شعبان



قالت الوكيلة المساعدة لقطاع التنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون هناء الهاجري ان الكويت تولي أهمية قصوى بالطفل ونستطيع ان نلمسها في عدد كبير من القوانين التي حرصت على إقرارها، ومنها قانون حقوق الطفل رقم 21 لسنة 2015 والذي يعنى بكافة الحقوق الخاصة بالأطفال ويستند إلى الاتفاقيات الدولية، لافتة إلى انه تضمن الحقوق والمبادئ الواردة في الاتفاقية ويراعي مصلحة الطفل من حيث الرفاه والاحترام والحقوق وقوانين أخرى كالتعليم والصحة العامة والأحداث والحضانة العائلية.



وأشارت الهاجري في كلمتها خلال حفل افتتاح نوادي الأطفال الذي نظمته إدارة المرأة والطفولة أول من أمس بعد إغلاق قسري نتيجة «كورونا» الى أنه نواجه تحديا واضحا لم يمر على العالم من قبل وكان له تأثيره غير المتناهي على جميع البشر دون استثناء، وخاصة مرحلة الطفولة المبكرة التي تعتبر فيها السنوات الأولى لصغار الأطفال هي الأساس الذي تبنى عليه صحتهم البدنية والعقلية، والأمان العاطفي، والهوية الثقافية والشخصية.



وأضافت: مع بدء المرحلة الخامسة من عودة الحياة الطبيعية بعد انحسار هذا الوباء الذي يفرض علينا تحديات والتزامات احترازية غير مسبوقة للحفاظ على صحة الجميع وخاصة الأطفال، مع التركيز على حقهم في شغل أوقات فراغهم بالوسائل والأساليب التربوية السليمة ورعايتهم اجتماعيا تسعى «الشؤون» الى تنفيذ هذه الرسالة من خلال نوادي الأطفال التي تتبعها، ويسرنا وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للطفل الذي يصادف 20 نوفمبر وبعد غياب عامين أن تعاود أندية الأطفال التابعة لوزارة الشؤون أنشطتها تحت شعار «من حق كل طفل اللعب».



بدورها، قالت مديرة إدارة المرأة والطفولة د.أماني الطبطبائي: أردنا العودة للعمل في نوادي الأطفال تزامنا مع اليوم العالمي للطفل والذي يوافق 20 نوفمبر، لافتا الى ان الإدارة انطلقت بجميع أقسامها وكوادرها جديدة بمنهج مبتكر، وذلك لترجمة حقوق الطفل وفقا للقانون 21/ 2015.



وتابعت: أولى فعاليات وأنشطة الإدارة هو افتتاح نوادي الأطفال والتي تم إغلاقها بسبب جائحة كورونا منذ سنتين ونعود بمباركة قياديي الوزارة لافتتاح أنشطة النوادي الستة على التوالي ابتداء من أول من أمس بنادي الشهيد عبدالوهاب عبدالرزاق في القادسية، وأمس بنادي الشهيد علي الجيران بمنطقة كيفان، واليوم الثلاثاء بنادي الشهيد زعل الظفيري بمنطقة الشعب، وغدا الأربعاء بنادي الشهيد عيسى السعد بمنطقة الشامية، والخميس بنادي الشهيد حسن الزعابي بمنطقة الفيحاء، وأخيرا افتتاح نادي الشهيد سعود السهلي بمنطقة الخالدية يوم الأحد 28 الجاري، وبذلك نكون قد أتممنا افتتاح جميع النوادي ونعمل للتوسع في النوادي التابعة للإدارة بجميع محافظات الكويت.



وأعلنت عن بدء العمل باستمارات العضوية وهي متوافرة بجميع النوادي وبالموقع الرسمي للوزارة.