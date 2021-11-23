عاطف رمضان



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.رنا الفارس أصدرت قرارا وزاريا بشأن تمديد فريق عمل مشترك بخصوص دراسة وتطبيق تقنية الرصف بالاسفلت المطاطي.



ووفق المادة الأولى من القرار الوزاري، تمدد فترة عمل الفريق المشكل بالقرار الوزاري رقم 19 لسنة 2021 لمدة 4 شهور.



وجاء في المادة الثانية من القرار: على كافة الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار والعمل بموجبه ويعمل به من تاريخ صدوره، علما أن القرار صدر بتاريخ 17 نوفمبر 2021.



يذكر أن الأسفلت المطاطي صناعة معتمدة ومتقدمة في الولايات المتحدة الأميركية، ومنذ العام 1990 دعمت تطبيقاتها الأبحاث والدراسات التي أكدت نجاحها، وقد أصبحت مواصفات الطرق في أكثر من 25 ولاية تنص على استخدام الأسفلت المعدل بالمطاط المستخلص من الإطارات معادة التدوير وتعطى لها الأولوية.



وأبرز مزايا الطرق الأسفلتية المطاطية، أن هذه الطرق مقاومة للانزلاق وحدوث التصدع والتشقق، كما يعتبر الإسفلت المطاطي مادة رصف جيدة تحسن من جودة ارتياد الطرق وتقلل الضوضاء.