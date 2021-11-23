بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس العماد ميشال عون رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس العماد ميشال عون رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.



كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة مماثلة.



من جهة أخرى أجرى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد اتصالا هاتفيا بولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.



ونقل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد خلال الاتصال تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد.



وقد اطمأن ولي العهد السعودي على صحة صاحب السمو مع تمنياته له بدوام الصحة والعافية، كما تم خلال الاتصال استعراض أوجه العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.