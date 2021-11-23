الحجرف: حماية أمن ومكتسبات دول مجلس التعاون والحفاظ على استقرارها ومقدراتها بوجود قوة موحدة لدول المجلس

قال وزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ ثامر العلي ان اجتماع الدورة الـ 18 لمجلس الدفاع المشترك لوزراء الدفاع بدول مجلس التعاون الخليجي يأتي ترجمة للأهداف السامية لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون.



وأضاف الشيخ ثامر العلي، في تصريح لـ «كونا» على هامش اجتماع الدورة الـ 18 بمقر الامانة العامة لمجلس التعاون، ان تلك الاهداف تسهم في استكمال مسيرة التعاون العسكري المشترك وتحقيق التكامل الدفاعي والارتقاء بقدرات وامكانيات قواتنا المسلحة لمواجهة مختلف التهديدات والتحديات.



وعقد الاجتماع برئاسة وزير شؤون الدفاع بمملكة البحرين الفريق الركن عبدالله النعيمي ومشاركة وزراء الدفاع بدول المجلس والأمين العام لمجلس التعاون د.نايف الحجرف.



وناقش الوزراء في أثناء اجتماعهم الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال ومنها توصيات اللجنة العسكرية العليا لرؤساء الأركان وذلك بهدف دراستها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها بالاضافة إلى بحث آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.



وقالت أمانة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في بيان إنه خلال الاجتماع أعرب الوزراء عن خالص الشكر والامتنان لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس على الاهتمام الكبير بالعمل العسكري المشترك وتفعيل القيادة العسكرية الموحدة.



وأضافت أن الاجتماع تناول العديد من مواضيع العمل العسكري المشترك المدرجة على جدول الأعمال وتم اتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة بشأنها.



ورافق الشيخ ثامر العلي في الاجتماع رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن خالد صالح الصباح وعدد من كبار قادة الجيش وسفيرنا لدى المملكة العربية السعودية الشيخ علي الخالد.



هذا، وشارك وزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ ثامر العلي في احتفالية افتتاح المقر الجديد للقيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون بمدينة الرياض والذي جرت تحت رعاية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.



وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي د.نايف الحجرف، في بيان صحافي، ان افتتاح القيادة يعد أبرز المكتسبات العسكرية في مسيرة مجلس التعاون ورسالة سلام تبني للمستقبل ورسالة عزم على حماية أمن ومكتسبات دول مجلس التعاون والحفاظ على استقرارها ومقدراتها بوجود قوة موحدة لدول المجلس تكون رادعة لحماية مواطنيها ومكتسباتها من أي تهديد خارجي يحاول النيل من أمنها واستقرارها.



وأعرب الحجرف بهذه المناسبة عن الشكر والتقدير لقادة دول مجلس التعاون على دعمهم وحرصهم على حماية وصون مسيرة مجلس التعاون وفي المجالات كافة.



كما أعرب عن الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على استضافة المملكة لمقر القيادة العسكرية الموحدة.



وتقدم ايضا بالشكر لوزراء الدفاع في دول المجلس ورؤساء الأركان على ما يولونه من اهتمام وما يقدمونه من دعم القيادة العسكرية الموحدة للقيام بدورها وتعزيز قدراتها لحماية المكتسبات الخليجية والحفاظ على الكيان الخليجي الراسخ وفقا لتوجيهات قادة دول المجلس.