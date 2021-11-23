ليلى الشافعي



وقّعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والجمعية الكويتية للوقف الإنساني والتنمية، المؤسسة غير الحكومية المعنية بالعمل الخيري، أمس اتفاقية منحة تهدف للمساهمة بتمكين أكثر من 2000 أسرة نازحة في اليمن من الوصول إلى المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي، والإسهام في تمويل برنامج المياه والصرف الصحي والنظافة «WASH» التابع للمفوضية في اليمن، إضافة إلى تقديم الدعم للنازحين واللاجئين المحتاجين في مناطق اليمنية المتضررة بشدة.



وفي هذا السياق، قالت ممثل مفوضية اللاجئين في الكويت نسرين ربيعان: نتشرف بإطلاق شراكتنا الجديدة مع الجمعية الكويتية للوقف الإنساني والتنمية، ونشكر المؤسسة على مساهمتها السخية في توفير الدعم الأساسي لمجتمعات اللاجئين المحتاجين والنازحين قسرا في جميع أنحاء اليمن، ومن شأن هذا الدعم أن يضمن أيضا حصول العائلات والأشخاص على الخدمات الأساسية مثل المياه النظيفة والآمنة وخدمات النظافة العامة للمحتاجين في اليمن.



وأضافت ربيعان: تعد هذه أول اتفاقية منحة يعقدها الطرفان وأول مبادرة تطلقها الجمعية في اليمن، كفرصة تساهم فيها المفوضية في تمكين الجمعية من توسيع نطاق نشاطها وتنفيذ المشاريع الإنسانية في منطقة الشرق الأوسط، وعلاوة على ذلك، يتيح التمويل الذي توفره هذه الشراكة للمفوضية فرصة تعزيز قدرات برنامجها للمياه والصرف الصحي والنظافة العامة في مختلف المناطق اليمنية، بما في ذلك توسيع منظومة المياه النظيفة والصرف الصحي في مخيم خرز للاجئين وتطوير موارد المياه وأنظمة الصرف الصحي في منطقة البساتين عبر تركيب خزانات المياه وحفر الآبار، تهدف المفوضية إلى الحد من مخاطر الأمراض المعدية عبر إتاحة الوصول إلى مياه الشرب وتحسين عمليات إدارة النفايات الصلبة وحفر أنظمة الصرف الصحي في هذه المناطق.



وفي معرض تعليقه على الاتفاقية، قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للوقف الإنساني والتنمية د.نصار العبدالجليل: يسعدنا إطلاق هذه الشراكة المتميزة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين سعيا لدعم المحتاجين وأسر النازحين في اليمن وانطلاقا من التزامنا الراسخ بدعم المهمشين في العالم، نتعهد اليوم بدعم برنامج سقيا المياه الذي تديره المفوضية في اليمن لتوفير التمويل اللازم لتحسين ظروف اللاجئين والنازحين في اليمن.