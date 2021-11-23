آلاء خليفة

أعلنت رئيسة معهد المرأة للتنمية والسلام المحامية كوثر الجوعان عن انعقاد المنتدى الخليجي الافتراضي حول «الأبعاد الاجتماعية لجائحة كورونا..تأثيرات..تصورات..نظرة مستقبلية» وذلك خلال الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر من الساعة 7 إلى 10 مساء عبر منصة زووم. وقالت الجوعان: يشارك في المنتدى الخليجي الافتراضي 24 شخصية أكاديمية ومتخصصة ومهتمة من دول مجلس التعاون الخليجي، متسائلة لماذا يعقد هذا المنتدى؟ ولماذا نؤكد على تأثير كورونا على الحياة الاجتماعية ومن الناحية الصحية والنفسية والمعيشية والتعليمية والاقتصادية والسياسية والإعلامية وماذا قدم المجتمع المدني؟، مؤكدة ان ما يهمنا في المقام الأول وضع أيدينا على أهمية التأثير على المشهد الاجتماعي والتعليمي والقانوني لتفعيل أي إجراءات سياسية لمواجهة الوباء والوقوف على موقف الحكومة والقطاع الخاص كإسهامات ومواقف، ومعطيات عامة وإحصائية عن المشهد الاجتماعي المعيشي للأسر بصفتها التحدي الاجتماعي الأول، مركزين على انعكاسات الأزمة على واقع الأسرة وأي أزمات مستقبلية يفرضها استمرار هذا الفيروس المتحور.



وأشارت إلى ان من أهداف المنتدى: رصد أهم الآثار والمشاكل التي خلفها فيروس كورونا على المجتمع بصفة عامة والتي ترتبت على الإجراءات التي اتخذت لمحاربته، كيفية مواجهة الأسر للآثار السلبية، الآثار الاقتصادية للطاقات البشرية، الآثار الجوهرية على التعليم والتدريب والاستثمار في رأس المال البشري وغيرها من الأهداف التي سيتناولها الباحثون والمشاركون.