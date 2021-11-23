دارين العلي



تحضر الهيئة العامة للبيئة حاليا لتطوير نظام لإدارة جودة الهواء في البلاد وتحسين شبكة الرصد الوطنية ومراقبة الانبعاثات بشكل أدق. وفي هذا السياق، أعلنت نائب مدير عام الهيئة لشؤون الرقابة البيئية م.سميرة الكندري في تصريح لـ «الأنباء» عن تفاصيل المشروع المزمع توقيع عقده قريبا مع معهد الكويت للأبحاث العلمية والذي تبلغ قيمته 3 ملايين دينار ويستمر لمدة 3 سنوات.



وأشارت الكندري الى أن الهيئة ستعمل قريبا بالتعاون مع أفضل معاهد البحث الوطنية والعالمية في هذا المجال عن طريق تنفيذ مشروع سيتم توقيعه مع المعهد بالتعاون مع جامعة هارفارد مدته 3 سنوات، وذلك بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية على التنفيذ، موضحة انه يهدف لتطوير نظام متكامل لرصد وإدارة جودة الهواء ودعم صنع القرار في الكويت وإلى تحسين الشبكة الوطنية لرصد جودة الهواء في البلاد.



ولفتت إلى ان المشروع سيعمل على تحسين مراقبة انبعاثات الهواء من المصادر الثابتة والمتنقلة وتطوير قاعدة بيانات جغرافية موحدة لملوثات الهواء، ودراسة تأثير تلوث الهواء على صحة الإنسان.



وذكرت انه من خلال المشروع ستتم مراجعة وتحديث المعايير الوطنية لجودة الهواء والحدود المسموح بها للانبعاثات من المصادر، وتحديد مصادر ملوثات الهواء في الكويت وتطوير الاستراتيجية الوطنية لجودة الهواء وخطط العمل لتحسين جودة الهواء في الكويت.