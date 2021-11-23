القاهرة - هالة عمران



أكد وزير التعليم العالي المصري د.خالد عبدالغفار خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات امس، على انتظام الدراسة بالجامعات والمعاهد، والالتزام بالجدول الزمني للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021/2022، كما أكد الوزير على إجراء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول في مواعيدها، في إطار الالتزام بالجدول الزمني للعام الأكاديمي الحالي. وأشاد وزير التعليم العالي بالجهود المبذولة من قبل الجامعات لمنع دخول أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين للحرم الجامعي إلا بعد التأكد من حصولهم على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، أو القيام بعمل تحليل PCR يقدم أسبوعيا للتأكد من عدم الإصابة بالفيروس، مع اعتبار حصول الطالب على التطعيم شرط أساسي لدخول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي.



إلى ذلك، نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ما انتشر من أنباء بشأن منع المواطنين من دخول العاصمة الإدارية الجديدة تزامنا مع التدرج في نقل المصالح الحكومية الخدمية المتعاملة مباشرة مع المواطنين للعاصمة خلال الفترة الحالية.



وأوضح المركز الإعلامي - في بيان - أنه قام بالتواصل مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لمنع المواطنين من دخول العاصمة الإدارية الجديدة تزامنا مع التدرج في نقل المصالح الحكومية الخدمية المتعاملة مباشرة مع المواطنين للعاصمة خلال الفترة الحالية.