عبدالكريم أحمد



أمر قاضي تجديد الحبس أمس باستمرار حبس المواطن المتهم بدهس الطبيب د.حسين جرخي، على أن يعرض عليه مجددا في 14 ديسمبر المقبل.



وكان قاضي التجديد قد استجوب المتهم حول ارتكابه تهمتي الدهس العمد والشروع بالقتل، إلا أنه أنكرها وادعى عدم معرفته بالواقعة.



من جانبه، طالب وكيل المجني عليه المحامي محمد خريبط بإقرار تشريعات تحمي العامة من خطر بعض فاقدي الأهلية .



وبين خريبط لـ «الأنباء» أن الجاني لديه سابقة طعن شخص داخل مركبته لخلاف بسيط في الطريق، وتم حفظ القضية وخرج ليرتكب جريمة أخرى بحق موكله ثم سلم نفسه إلى مستشفى الطب النفسي. وأضاف أن الشهود نقلوا أن الجاني ترصد لموكله قبل ثلاثة أيام من الجريمة، وذلك بسبب إيقافه مركبته في مواقف المسجد، حيث قال له «لا تصفط في المسجد».



وكشف خريبط عن أن موكله يرقد حاليا في العناية المركزة داخل أحد المستشفيات في لندن، مبينا أن حالته لاتزال غير مستقرة ما يمنع الأطباء من إجراء أي تدخل جراحي في الوقت الراهن.