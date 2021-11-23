محمد الجلاهمة



قادت المصادفة صيادا آسيويا الى إحباط ضخ كمية كبيرة من المواد المخدرة (الحشيش) الى داخل البلاد، فيما قام رجال الادارة العامة لمكافحة المخدرات وبالتعاون مع خفر السواحل بالمراقبة في محيط المنطقة البحرية رأس الزور في محاولة لضبط مجهول كان بصدد تسلم الشحنة، الا ان المراقبة التي امتدت لـ 48 ساعة لم تسفر عن شيء.

وبحسب مصدر أمني، فإن وافدا يعمل صيادا أبلغ عمليات الداخلية انه وبعد ان ألقى شباك الصيد في منطقة رأس الزور، فوجئ بثقل كبير، فأخرج الشباك واذا به يجد عددا من الصناديق العالقة بها، وبفتح أحد الصناديق اكتشف وجود مخدرات، فأبلغ رجال الأمن وعلى الفور انتقلوا الى المكان وتم التحفظ على المخدرات المضبوطة على ان يتم إتلافها بمحضر رسمي حال عدم الاستدلال على هوية المتهم.