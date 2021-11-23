«مليون دولار مبيعات كتاب الرئيس السابق ترامب في أول 24 ساعة»

الرئيس الأميركي السابق ترامب، ينشر كتابا جديدا بعنوان: رحلتنا معا، ويتكون من 300 صورة لحياته في البيت الأبيض، مع تعليقاته على كل صورة، بإصدار دار النشر التي يمتلكها مع ابنه، محققا مليون دولار في أول يوم.