«مليون دولار مبيعات كتاب الرئيس السابق ترامب في أول 24 ساعة»
الرئيس الأميركي السابق ترامب، ينشر كتابا جديدا بعنوان: رحلتنا معا، ويتكون من 300 صورة لحياته في البيت الأبيض، مع تعليقاته على كل صورة، بإصدار دار النشر التي يمتلكها مع ابنه، محققا مليون دولار في أول يوم.
«في سن 95، لا تسير صحتك بسلاسة كالمعتاد، فهي سيئة بما يكفي في سن 73»
الأمير البريطاني تشالز (73 سنة) يجيب عن سؤال بخصوص تطورات صحة الملكة إليزابيث (95 سنة) بشكل غير تقليدي.
«لسنا متطورين في القذائف فرط الصوتية بقدر الصين وروسيا»
ديفيد طومسون، الجنرال الأميركي المتخصص في عمليات الفضاء، يعترف بتفوق الصين وروسيا، خلال ندوة هاليفاكس للأمن الدولي بكندا.
«الأخطبوط وسرطان البحر والسلطعون، حيوانات تشعر بالحزن والألم، وبالتالي تنطبق عليها قوانين الرفق بالحيوان»
جوناثان بيرش، الباحث البريطاني، بعد بدء منع الحكومة البريطانية، طهي وتقطيع بعض الحيوانات المائية وهي حية.
«جريمة سطو يقوم بها 80 شخصا، ويفرون في 25 سيارة»
محل نوردستروم بسان فرانسيسكو يتعرض لأغرب جريمة سطو، مارسها 80 شخصا مسلحا، مرتدين أقنعة، دون تمكن الشرطة إلا من القبض على 3 فقط.