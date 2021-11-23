نظمت الهيئة العامة للرياضة ممثلة بقطاع الرياضة للجميع حفل ختام الحملة الثقافية التوعوية الصحية التابعة لحملة (معا من أجل صحتهم) تحت شعار «عودة بوقاية» بحضور مدير عام الهيئة العامة للرياضة حمود فليطح ومستشار مكتب وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب محمود أبل ونائب المدير العام لقطاع الرياضة للجميع د.مشعل الهدبة.



وبهذه المناسبة، قال فليطح: «وصلنا لمرحلة متقدمة من الوعي من خلال البرامج التوعوية والإرشادية المقدمة من قبل وزارتي الصحة والداخلية وجميع الجهات المشاركة»، مشيدا بدور قطاع الرياضة للجميع التوعوي من خلال الحملة التي استمرت 4 أسابيع وتضمنت زيارات ميدانية بالتنسيق المسبق مع إدارات المدارس المستهدفة وسلسلة من المحاضرات والندوات التوعوية للمساهمة في تعزيز مستوى الصحة العامة والوقاية من الأمراض، والتي تزامنت مع قرب عودة أبنائنا للمدارس وأثرها الإيجابي على أرض الواقع كما أكد التزام الهيئة بتطبيق جميع الاحترازات الوقائية.



من جانبه، أكد الهدبة أن النجاح الحقيقي هو نتيجة التعاون مع جميع الجهات المشاركة وجني ثمار هذا الإنجاز لطلبة المدارس والجامعات.