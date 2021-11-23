أقام نادي الرماية الكويتي الرياضي يوما ترفيهيا للأطباء والكادر التمريضي بمستشفى الكويت الميداني بمجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي، وذلك يوم السبت الماضي قاموا خلاله بعمل جولة في مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية وكذلك ممارسة رماية المسدس والبندقية الهوائية.



من جانبه، أشاد أمين عام الاتحادين الكويتي والعربي للرماية عبيد العصيمي بجهود وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح ووكيل وزارة الصحة د.مصطفى رضا وجميع الطواقم الطبية في مكافحة فيروس كورونا خلال العامين الماضيين ودورهم الكبير في القضاء عليه في بلدنا الحبيب الكويت.



وقال العصيمي خلال استقباله نائب مدير مستشفى الكويت الميداني د.فوزي الخواري ووفد مستشفى الكويت الميداني الذين يقومون بزيارة الى مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية أن جميع المواطنين والمقيمين يقدرون الجهود الجبارة التي قامت بها وزارة الصحة وجميع الأطباء والطواقم التمريضية والطبية ودورهم في مكافحة فيروس كورونا في الكويت.



من جانبه، قال الخواري إن زيارة نادي الرماية الكويتي الرياضي هي أول فعالية يقوم بها وفد مستشفى الكويت الميداني بعد الانتهاء من معالجة آخر حالات الإصابة من فيروس كوفيد -19 في مستشفى الكويت الميداني، وان العمل استمر في مستشفى الكويت الميداني لأكثر من عامين تمكن فيها الطاقم الطبي بفضل الله تعالى من مكافحة فيروس كورونا.



كما أشاد الخواري بإنجازات الرماية الكويتية على الصعيد الدولي والأولمبي، وكذلك أشاد بجهود القائمين في نادي الرماية الكويتي الرياضي، كما تقدم بالشكر للعصيمي وإخوانه رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الرماية الكويتي الرياضي على حسن الاستقبال والضيافة وترحيبهم بوفد مستشفى الكويت الميداني، متمنيا لهم دوام التوفيق.