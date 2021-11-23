أحمد مغربي



علمت «الأنباء» من مصادر مسؤولة ان هيئة تشجيع الاستثمار المباشر استقبلت مؤخرا العطاءات المالية لتنفيذ التصاميم الخاصة بمنطقة الوفرة الاقتصادية والتي ستقام على مساحة 7 ملايين متر مربع. وقالت المصادر انه تم استقبال عطاءين فقط مقبولين فيما تم استبعاد عطاءات اخرى. وذكرت المصادر ان اقل العروض المالية جاءت بقيمة 798.9 ألف دينار، فيما كان العطاء الثاني بقيمة مليوني دينار. وذكرت ان العديد من المكاتب الاستشارية أبدت اهتمامها بتنفيذ التصاميم الأولية للمشروع والبنية التحتية، ويتوقع الانتهاء من التصاميم الأولية خلال العام المقبل.



وأفادت بأن المشروع سيتم تنفيذه وفقا لتصاميم مناطق حرة واقتصادية عالمية، ومن المتوقع أن يجري تنفيذ المدينة بدخول مجموعة شركات محلية وأجنبية لإنشاء وتطوير المكونات الاستثمارية ذات الطابع المالي والاقتصادي. وشددت على أن أرض مشروع الوفرة الاقتصادية جاهزة للتصميم والتنفيذ ولا يوجد بالأرض اي عوائق، كما انه لا توجد أي خدمات بالمنطقة، ومن نطاق عمل الاستشاري تصميم المنطقة وربطها مع الخدمات المتوافرة خارج منطقة الوفرة الاقتصادية.