حنان عبدالمعبود



كشف معهد دسمان للسكري عن ان دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأعلى في معدلات انتشار مرض السكري عالميا، وان التقديرات تشير إلى وجود 54.8 مليون بالغ مصاب بالمرض خلال عام 2019، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى أكثر من الضعف بحلول 2045، لافتا الى ان مشاكل القدم من الأسباب الرئيسية للاعتلال لدى المرضى.



جاء هذا ضمن ورشة عمل متخصصة أقامها المعهد واستمرت لـ 3 أيام حول الوقاية من مضاعفات القدم السكرية والتعامل معها، وشهدت حضور متخصصين في الرعاية الصحية، وتم تعليم المتدربين مهارات تقييم وعلاج القدم لدى مرضى السكري باستخدام طرق التقييم والعلاج المبني على الأدلة، وذلك بهدف الحد من تقرح القدم وبترها، وأشرف على تنظيم هذا البرنامج وتدريب الحاضرين كل من اختصاصية أولى لرعاية القدم السكرية كاي كان، واستشاري الأعصاب في المعهد د.عبدالله العجمي. وتهدف الدورة إلى تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة لتقييم القدم لدى مرضى السكري، وفحص وتصنيف خطر إصابة الفرد بتقرح القدم وتوفير التعليم المناسب الذي يمكن المرضى من الرعاية الذاتية.