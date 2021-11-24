

لإبطاء شيخوخة المرأة.. هذه أفضل الأطعمة بعد سن الـ 50



تقول اختصاصية التغذية، تريستا بيست: «في سن الـ 50 وما حوله، النساء يكن عرضة لتجربة ظروف صحية مثل هشاشة العظام وارتفاع ضغط الدم وأعراض انقطاع الطمث. ويمكن السيطرة على هذه الحالات والأعراض بشكل معتدل، وفي بعض الحالات بشكل تام وكامل، من خلال النظام الغذائي».



وتنصح بيست أن تبدأ السيدات من أي فئة عمرية باتباع نظام غذائي يضمن الحصول على جسم قوي وعمر طويل دون المعاناة من الأمراض بعد سن الخمسين. وتوضح أن الفرصة سانحة أيضا لمن بلغن سن الـ 50 وما بعده لأن النظام الغذائي التالي يشتمل على أطعمة تمثل خيارات رائعة للوجبات الغذائية الصحية، والتي تفيد الجسم بصفة عامة بغض النظر عن العمر.



1 - منتجات الألبان: يعد الاستمرار في بناء عظام قوية أمرا ضروريا مع التقدم في العمر، ولهذا السبب تعتبر منتجات الألبان من أفضل الأطعمة للنساء بعد سن الخمسين.



2 - الخضراوات الورقية: وفقا للبروفيسور يونغ، فإن الخضراوات الورقية، سواء كانت نيئة أو مسلوقة أو محمصة، تعطي قوة وجودة للنظام الغذائي. وتقول البروفيسور يونغ: «إنها (الخضراوات) تحتوي على الكالسيوم وفيتامينات A وC المضادة للأكسدة، كما أنها مثالية للمساعدة في مكافحة الالتهابات وأمراض القلب التي تزداد شيوعا مع التقدم في العمر».



3 - البروتين الخالي من الدهون: تشير اختصاصية التغذية شيريل موساتو، إلى أهمية تناول الأطعمة البروتينية عالية الجودة على وجه التحديد من أجل ضمان عضلات أقوى مع تقدم النساء في العمر.



4 - البقوليات: تعد البقوليات والفاصوليا من المصادر الرائعة للبروتين، بالإضافة إلى ميزة أنها غنية بالألياف التي تعد أيضا من العناصر الغذائية الأساسية اللازمة مع التقدم في العمر - أو في أي مرحلة من مراحل الحياة.



5 - سمك السالمون: تنخفض مستويات هرمون الاستروجين لدى النساء بعد سن الخمسين مما يؤدي إلى العديد من التبعات من بينها انخفاض كثافة المعادن في العظام، ما يهدد بزيادة خطر الإصابة بالكسور. ويمكن تناول الأطعمة الغنية بفيتامين D، مثل السلمون، الذي يوفر تناول 90 غراما منه، نحو 75% من القيمة اليومية الموصى بها لفيتامينD».



6 - التوت: تقول د.شانون هنري، اختصاصية التغذية إن «التوت غني بالألياف وفيتامين C ومضادات الالتهاب ومضادات الأكسدة الفلافونويد التي توفر «تغذية متكاملة» للأشخاص فوق سن الخمسين.



7 - مياه الشرب: وعلى الرغم من أن الماء ليس طعاما، فإنه لايزال جزءا أساسيا من النظام الغذائي لأي شخص - خاصة مع التقدم في العمر.

عن موقع «Eat This Not That»

