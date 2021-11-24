

القاهرة - خلود أبوالمجد



كشفت مصادر مقربة من الفنانة سمية الخشاب عن أنها تستعد في الفترة الحالية لعمل جديد تتعاون فيه لأول مرة مع الفنان القدير حسن يوسف.



وأكدت المصادر، أن التعاون سوف يتم في مسلسل جديد يحمل اسم «ظروف خاصة»، من تأليف د.حسين مصطفى محرم وإخراج محمد عبدالخالق ويشارك فيه عدد آخر من النجوم.



يذكر أن آخر أعمال سمية الخشاب كان مسلسل «موسى»، والذي قام ببطولته الفنان محمد رمضان، وشاركهما البطولة كل من: عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبدالرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبدالخالق وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة، وتدور أحداثه في إطار من الدراما الصعيدي. وكان آخر ظهور للفنان حسن يوسف في مسلسل «الضاهر» الذي عرض في عام 2019، وقام ببطولته الفنان محمد فؤاد.