أحمد الفضلي



يشارك الفنان سعود الشويعي في المسلسل البوليسي «الخطر معهم 3» الذي سبق ان قدم في السنوات الماضية عبر تلفزيون الكويت وحصد نسبة مشاهدة عاليا وتناوب على بطولته عدد كبير من نجوم الساحة الفنية الكويتية والخليجية.



وأعرب الشويعي لـ «الأنباء» عن بالغ سعادته بالمشاركة في هذا العمل الذي يحتوي على كم كبير من النجوم امثال الفنان طارق العلي وعبدالله السلمان الذي يتولى مهمة اخراج وانتاج العمل والفنان عبدالله بهمن، وهي اسماء قادرة على تجسيد مشاهد وشخصيات العمل بالشكل المطلوب، مشيرا الى ان حلقات المسلسل تحتوي على مشاهد أكشن تنفذ بطريقة احترافية من خلال فريق عمل محترف في تنفيذ هذه المشاهد، وكان أبرزها مشهد انقلاب مركبته وهو المشهد الذي سيكون حديث المشاهدين عند عرض العمل حسب قوله.



وفيما يتعلق ببقية مشاريعه الفنية، ذكر الشويعي من خلال حديثه لـ «الأنباء» أن لديه العديد من المشاريع الفنية الخاصة بالمرحلة المقبلة ولايزال في مرحلة الاختيار من بينها للإطلالة في رمضان المقبل أو في الفترة الموسمية، موضحا أنه حريص على اختيار النص الجيد وعدم القبول بأي نص لكونه يرفض مبدأ الظهور لمجرد الظهور فقط.