ارتقى الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي كاظمة للمركز الثالث بالدوري الممتاز، وذلك بعد فوزه على العربي بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد في المباراة التي جمعتهما مساء أول من أمس على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله بمنطقة صباح السالم ضمن الجولة الرابعة.



وفي بقية مواجهات الجولة، فاز القادسية على التضامن 3-0 في المباراة التي جمعتهما على صالة الاخيرة بالفروانية، وبرقان على الجهراء 3-1.



وبهذه النتائج حافظ القادسية على صدارته للترتيب برصيد بـ 9 نقاط، وارتقى كاظمة للمركز الثالث بـ 7 نقاط، وبرقان للمركز الرابع بـ 6 نقاط، بينما تراجع الجهراء للمركز الخامس بـ 4 نقاط، وظل العربي في المركز السادس بـ 3 نقاط، والتضامن في المركز السابع الاخير من دون رصيد.



وضمن دوري الدرجة الاولى، فاز اليرموك على الصليبخات بنتيجة ثلاثة اشواط مقابل شوط واحد، ليرتقي الفائز للمركز الثاني بـ 5 نقاط وظل الصليبخات في المركز الرابع من دون رصيد.