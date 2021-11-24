مبارك الخالدي



يلعب منتخبنا الوطني للشباب مساء اليوم مع منتخب البحرين ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى من بطولة غرب آسيا التي تستضيفها مدينة البصرة. ويخوض الفريقان المباراة وفي رصيد كل منهما 3 نقاط فيما يتصدر المنتخب العراقي ترتيب المجموعة بـ 6 نقاط.



وكان الأزرق قد صحح أوضاعه بالفوز على المنتخب اليمني بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في وقت متأخر من مساء أول من أمس وأحرز الهدفين اللاعب فهد العازمي الذي نال جائزة أفضل لاعب في المباراة. وقد تحسن أداء الأزرق نسبيا في ظهوره الثاني خلال البطولة بعد خسارته في الافتتاح أمام العراق بـ 4 أهداف دون رد. ويخوض منتخبنا مباراة اليوم للتأكيد على جدارته باحثا عن فوز جديد لتعزيز ثقة اللاعبين بأنفسهم واكتساب مزيد من الخبرة والاحتكاك للقادم من الاستحقاقات بعد تزايد فرص المنتخب العراقي بحصد المركز الأول المؤهل الى المباراة النهائية. وفي جانب متصل، هنأ رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة الشيخ أحمد اليوسف البعثة الكويتية في البصرة عقب الفوز على منتخب اليمن، وأعرب عن أمله ان يحقق الأزرق الشاب مزيدا من الانتصارات في المباريات المتبقية وترك بصمة في البطولة خصوصا ان أغلب اللاعبين سيتم الاعتماد عليهم مستقبلا كنواة للمنتخب الأولمبي، مضيفا ان هذا الفوز يدل على ان اللاعبين لديهم الرغبة في استعادة بعض من مستوياتهم المعهودة في المواجهتين المتبقيتين.