مبارك الخالدي ـ يحيى حميدان



حقق فريقا الساحل والجهراء بداية جيدة في انطلاق الجولة الاولى من القسم الاول لدوري stc للدرجة الاولى لكرة القدم، وذلك بعد ان تمكن الساحل من الفوز على ضيفه الصليبخات 2-0 اول من امس، وسجل الهدفين فيصل عجب وتاليسون لوكاس سوزا، وعلى ستاد مبارك العيار فاز الجهراء على ضيفه خيطان بهدف دون رد احرزه أحمد عليان، وبهذه النتائج تصدر الساحل قائمة الترتيب مؤقتا وبفارق الاهداف عن الجهراء.



وفي جانب متصل، اشاد مدرب الفريق الاول لكرة القدم بنادي الجهراء ماهر الشمري بالفوز الذي حققه الفريق، وقال في تصريح لـ «الأنباء» ان اللاعبين ادوا المباراة كما يجب وحققوا المطلوب رغم الظروف المفاجئة التي تجاوزناها سريعا بتعاون وتكاتف الجميع، وقد لعبنا بشكل منظم في الجانب الدفاعي وبتفاهم اللاعبين وانسجامهم لكننا نحتاج المزيد من التركيز في الشق الهجومي لعدم فقدان الفرص المتاحة وهذا ما سنعمل عليه في الايام المقبلة وقبل مباراتنا المقبلة، مشيرا الى الدور الكبير لمجلس ادارة النادي ووقوفه خلف الفريق.



من جانبه، أكد مدرب فريق الكرة بنادي خيطان هاني الصقر استغرابه من عدم ظهور لاعبيه بمستواهم المعهود في مباراة الجهراء اول من امس وانتهت بفوز الجهراء 1-0، مشيرا الى أن الشوط الأول كان جهراويا بشكل كامل، قبل أن يعود خيطان بصورة أفضل نسبيا في الشوط الثاني.



وأضاف الصقر في حديث خاص مع «الأنباء»: «لاعبو الأحمر والأسود لم يقدموا 40% من مستوياتهم المعروفة عنهم، وهو السبب الرئيسي في الهزيمة، وتراجع المستوى بعد 4 مباريات تقريبا بمستوى مرتفع في مباريات كأس الاتحاد التنشيطية أو التجريبيات يعتبر طبيعيا، ولكنه جاء في وقت غير مناسب اطلاقا».



واستغرب الصقر من تأخر إبلاغ النادي من جانب اتحاد الكرة بإيقاف لاعب خط الوسط طلال الانصاري قبل 48 ساعة من موعد مواجهة الجهراء بداعي حصوله على 3 بطاقات صفراء في الدوري الممتاز للموسم الماضي، مشيرا الى أنه كان من المفترض إبلاغنا قبل أسبوعين على أقل تقدير، خاصة أنه لاعب مهم في تشكيلة خيطان.



وبين أن «الأحمر والأسود» افتقد كذلك جهود حمد الطويل لظروف عمله، ومن المتوقع عودته للتشكيلة، هو والأنصاري، أمام برقان في الجولة الثانية، موضحا ان خيطان سيدخل اللقاء لتحقيق الانتصار، مؤكدا أن المنافس من الفرق المميزة ولا مجال للتهاون.