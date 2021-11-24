هادي العنزي



أبدى المدرب المساعد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الساحل بدر العنزي سعادته بالفوز الذي حققه فريقه في المباراة الأولى لدوري stc للدرجة الأولى على الصليبخات 2-0 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب نادي الساحل، وسجل هدفي الفائز فيصل عجب والبرازيلي تاليسون من ركلتي جزاء في الشوط الثاني، ليضع الساحل 3 نقاط في رصيده، فيما بقي الصليبخات من دون نقاط.



وقال العنزي في تصريح خاص لـ «الأنباء»: ان الفوز بالمباراة الأولى مهم بدرجة كبيرة ودفعة للأمام، وقد جاءت مواجهة الصليبخات صعبة على الفريقين، وكانت هناك أفضلية نسبية للساحل في الشوط الأول تمكنا خلالها من الوصول إلى مرماهم عدة مرات، وعلى الجهة الأخرى سنحت عدة فرص للخصم للتسجيل، جاء أخطرها قبل نهاية الشوط الذي انتهى بالتعادل سلبا. وأشار العنزي إلى أن التبديلات التي أجراها المدرب الوطني محمد دهيليس رجحت كفة الساحل في الشوط الثاني، حيث أشرك عددا من اللاعبين من بينهم الشاب محمد طلال (مواليد 2003) الذي تسبب في ركلتي جزاء جاء منهما هدفي الفوز، وعلينا نسيان النتيجة سريعا، والتحضير للمباراة المقبلة.