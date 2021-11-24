تنطلق غدا الخميس على مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية مسابقات كأس المغفور له الشيخ عبدالله المبارك التي تستمر حتى 27 الجاري في مسابقات رمايات (المسدس والبندقية ضغط الهواء 10م والقوس والسهم الأولمبي) لفئات الرجال والسيدات.



وبهذه المناسبة، قال أمين عام الاتحادين الكويتي والعربي للرماية عبيد العصيمي ان البطولة لها أهمية خاصة لدى أسرة الرماية الكويتية وان مجلس الإدارة نادي الرماية يحرص على إدراج كأس الشيخ عبدالله المبارك ضمن برنامج نشاطه المحلي سنويا وهي منذ انطلاقتها تشهد مشاركة كبيرة من قبل رماة وراميات النادي والاتحاد الرياضي للحرس الوطني وتتحلى بروح المنافسة الشريفة. وأكد العصيمي أن البطولة محطة مهمة لمنتخباتنا الوطنية لرماية أسلحة الرصاص لتكون في أتم الاستعداد والجاهزية لخوض البطولات الدولية والعالمية المقبلة وكذلك تعد محطة إعداد مهمة لرماة وراميات أسلحة الرصاص قبل انطلاق دورة الألعاب الرياضية الخليجية الثالثة لدول مجلس التعاون بدول الخليج العربية والتي تستضيفها الكويت خلال الفترة من 9 الى 19 يناير المقبل.



هذا، وقد تم فتح باب التسجيل لجميع الرماة والراميات الراغبين في المشاركة في مسابقات هذه الكأس الغالية اعتبارا من يوم السبت لتسجيل أسمائهم حتى مساء أمس الثلاثاء.