أعلن مدير الكرة بنادي هرتا برلين الألماني لكرة القدم فريدي بوبيتش، أن النادي لن يدفع رواتب اللاعبين الذين لم يتلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد ودخلوا في الحجر الصحي.



وقال بوبيتش في تصريحات لصحيفتي «بي.زد» و«بيلد»: «لقد قررنا بالفعل أنه اعتبارا من الثاني من نوفمبر لن يحصل اللاعبون غير المطعمين باللقاح على رواتب عن الفترة التي سيقضونها في الحجر الصحي».



وتأثر هرتا برلين عدة مرات بسبب حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا، لكن تقارير أشارت إلى أن جميع لاعبيه تقريبا تلقوا اللقاح.



وفي بداية أكتوبر الماضي كان هرتا برلين قد أعلن أن اللاعبين غير المطعمين باللقاح سيتحملون تكاليف فحوص «P.C.R».



وذكرت تقارير إعلامية أن نادي بايرن ميونيخ طبق السياسة نفسها أيضا في ظل الجدل المثار حول قرار لاعبه جوشوا كيميش بعدم أخذ اللقاح.