باهي أحمد



يقف بعض الشباب الكويتي متطلعين إلى المستقبل بنظرات بها تفاؤل كبير ولمسات من الأمل بهدف تحقيق الذات في البداية وتحقيق ربح وبناء مشروع العمر الذي يغنيهم عن الوظائف التقليدية من خلال تقديمهم المأكولات والمشروبات في العربات المتنقلة «FOOD TRUCKS» والتي باتت تلقى رواجا بين الشباب والجماهير التي كانت تنتظر في طوابير أمام بعض تلك العربات لتسلم طلباتهم من مأكولات ومشروبات مختلفة.



«الأنباء» التقت ببعض أصحاب تلك العربات الذين أكدوا في لقاءات متفرقة على أن تلك المشاريع تعد بداية لتحقيق حلمهم الأكبر، حيث يستطيع العديد من المواطنين البدء في تنفيذها خاصة أن أسعارها متفاوتة وتتراوح بين 4 آلاف و25 ألف دينار، وذلك حسب التجهيزات بها.



ولفتوا إلى أن هناك ما يقارب الـ 3 آلاف عربة متنقلة في الكويت قامت وزارة التجارة والصناعة بإصدار تراخيص لها، بينما لم تقدم لهم «البلدية» سوى 500 مكان فقط على أرض الكويت، متسائلين عن مصير المتبقي من تلك العربات والذي يصل عدده إلى 2500 عربة متنقلة لم يحصل على ترخيص من البلدية للوقوف في أماكن تم تخصيصها لهم، لافتين إلى أن إيجار «FOOD TRUCK» يصل إلى 40 دينارا شهريا من قبل البلدية وفي المناطق التي تم تحديدها من قبلهم للوقوف بها.



وأضافوا ان هناك العديد من التحديات التي تواجه تلك العربات منها عدم وجود كهرباء لهم، حيث ان جميع العربات تعمل عن طريق مولدات كهربائية خاصة بها وتحتاج إلى تعبئتها بنزين للعمل مما يجعلها عرضة للتوقف في أي لحظة بمجرد نفاد البنزين، كما أن جميع تلك العربات تحتاج إلى مناطق بها خدمات مثل دورات المياه وأجهزة المكيف، حيث طالبوا الحكومة بدعمهم وتشجيعهم فهم أبناؤهم.. وفيما يلي التفاصيل:



في البداية، قال صاحب «FOOD TRUCK» هابي روود بندر البصمان ان العربات المتنقلة في الكويت تحتاج إلى دعم من قبل الجهات المعنية من خلال تقديم بعض الخدمات لهم مثل الكهرباء والماء وتوفير بعض المواقع الحيوية لها من قبل البلدية والتصريح لهم بالوقوف والتواجد خاصة في الأماكن التي يكون بها جمهور كثيف، وذلك بهدف تحسين عملية البيع لديهم كما أن توفير تلك الأماكن المحددة والمرخصة من البلدية سيساهم في تفادي حدوث أي مشكلات أو عدم تخطيط قد ينتج جراء عدم السماح لهم بالوقوف في الأماكن الرخصة والمحددة من قبلهم، لافتا إلى أن الدولة عليها استغلال معظم المواقف الفارغة، إضافة إلى النوادي الرياضية للسماح لأصحاب العربات المتنقلة للوقوف بها، مضيفا ان هناك ما يصل إلى 3 آلاف عربة متنقلة في الكويت لم تحصل سوى 500 عربة منها على ترخيص للوقوف في أماكن محددة.



من جهته، قال صاحب «FOOD TRUCK» بطاطنا غير، ناصر الظفيري ان العربات المتنقلة بات عليها إقبالا كبيرا من قبل الجماهير خاصة في فصل الشتاء خاصة للمأكولات والمشروبات المتنوعة من بطاطا ومأكولات سريعة، حيث ترتفع المبيعات بنسبة كبيرة مقارنة بفصل الصيف والذي يزيد فيه الإقبال على المشروبات والمثلجات بمختلف أنواعها.



وأعرب الظفيري عن دعمه وتأييده للشباب للإقبال على تلك المشاريع بدلا من انتظار دوره في التوظيف من قبل الدولة، لافتا الى أن العربة التي يمتلكها كلفته ما يصل إلى 14 ألف دينار كاملة، كما أن هناك عربات تكلفتها أقل وتصل إلى 8 آلاف دينار، إلا أنه اختار عربة ذات تكلفة أعلى وكفاءة أكبر لتحسين جودة المنتج المقدم للجماهير. وطالب الظفيري الحكومة بتوفير الدعم لأصحاب العربات المتنقلة وتوفير أماكن مرخصة لهم لجعل أوضاعهم قانونية، حيث قال: «يا حكومة حنا عيالكم.. ادعمونا».



من جانبه، قال صاحب «FOOD TRUCK» سلفارادو حسين الأسود إنه قرر البدء في فتح مشروعه الخاص به منذ أسابيع قليلة فقط ويقدم به المشروبات والمأكولات الخفيفة ذلك إلى جانب كونه يعمل في وزارة التربية والتعليم كمدرس للتربية الفنية، حيث إنه يفضل القيام بهذا المشروع لتحقيق الذات وإنشاء المشروع الخاص به ليساعده في المستقبل، لافتا إلى انه واجه بعض الصعوبات في البداية كوجود نقائص في العربة أو الارتباك الذي كان يصيبه عند تحضير الطلب كونه لم يعمل بهذه المهنة من قبل إلا أن الأمور مع الوقت باتت تتحسن وأصبحت أفضل شيئا فشيئا وذلك بعد التعود عليها، لافتا الى أن جميع العربات تعمل بنظام المولدات بل انها تحتاج لمولدات كبيرة لتشغيل المكيف والبراد وغيرها، مشيرا إلى أن أسعارها مختلفة وتتراوح بين 4 آلاف و25 ألف دينار، كما أن بعضها يزيد سعرها على ذلك بحسب التجهيزات المختلفة.



بدوره، قال صاحب «FOOD TRUCK» بطاط متختخ، مساعد الرشيدي ان الأوضاع الخاصة بالعربات المتنقلة أفضل من السابق كونهم اكتسبوا خبرة كبيرة جراء العمل منذ سنوات في تلك المهنة.