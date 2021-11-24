وقّع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي مع البحرين أمس اتفاقية تمويل ميسر لمشروع إنشاء مركز التحكم الجديد للمراقبة والتحكم في شبكات الكهرباء والماء في البحرين بقيمة عشرة ملايين دينار كويتي ما يعادل 33 مليون دولار أميركي.



وذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) في بيان أن اتفاقية التمويل وقعها من الجانب البحريني وزير شؤون الكهرباء والماء البحريني وائل المبارك والرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء البحريني الشيخ نواف بن إبراهيم وعن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي رئيس مجلس إدارة الصندوق بدر السعد.



ونقلت الوكالة عن وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني الشيخ سلمان بن خليفة قوله إن بلاده ماضية قدما في دفع عجلة التنمية الاقتصادية لتحقيق التطلعات والأهداف المنشودة، مؤكدا أهمية مواصلة البناء على ما تحقق من إنجازات ترفد أهداف المسيرة التنموية الشاملة. وأضاف أن إقامة مثل هذه المشاريع وفق رؤية شاملة ومتكاملة تصب في مصلحة الوطن والمواطن الذي يأتي دائما على قمة أولويات العمل الحكومي، مشيدا بالدور الذي يقوم به الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في دعم المشاريع التنموية في مختلف الدول العربية. من جانبه، قال وزير شؤون الكهرباء والماء البحريني إن المشروع يساهم في الحفاظ على استمرارية الخدمات التي تقدمها هيئة الكهرباء والماء بكل جودة وموثوقية بما يحقق الأهداف المرجوة.



وأشار إلى أهمية المشروع في مجال البنية التحتية والتي تحقق استدامة الطاقة الكهربائية في مملكة البحرين. من جهته، قال المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بدر السعد إن هذه الاتفاقية تجسد التزام وحرص الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي على دعم البرامج والخطط التنموية في مختلف المجالات بمملكة البحرين والمساهمة بفاعلية في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.