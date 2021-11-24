دارين العلي



تعتزم وزارة الكهرباء والماء تطبيق نظام البصمة الذكي ضمن نظام البصمة الجديد الذي تجري حاليا تحديثاته تمهيدا لتفعيله بالكامل في يناير المقبل.



وقالت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» ان النظام الذكي عبارة عن تطبيق يتم تحميله عن طريق الموظف على جهاز الهاتف لاجراء عملية الحضور الحضور والانصراف وتوثيقها بحيث يتصل بجهاز استشعار بكل موقع يتم تعريف الموظف حضوره فيه.



وأوضحت المصادر ان هذا النظام الذكي مرتبط مع جهاز البصمة وهو تطبيق مساند لجهاز البصمة وسيدخل حيز التنفيذ قريبا بعد انطلاق التشغيل الفعلي للمواقع وتركيب اجهزة البصمة فيها.



ولفتت المصادر الى ان هذا التطبيق متبع ببعض الجهات الحكومية وقد اختارته الوزارة انطلاقا من مواكبتها للتطور والتكنولوجيا والارتقاء بخدماتها للموظف وتسهيل الاجراء لتوثيق عملية الحضور والانصراف.



وذكرت المصادر انه يتم حاليا تحديث بصمة الموظفين وفق النظام الجديد للوجه والذي يتضمن النظام الذكي ايضا، حيث يعمل فريق البصمة على قدم وساق للانتهاء من التفعيل في الوقت المحدد.