أكد الاتحاد الأوروبي والكويت وجود «نفس التطلعات المشتركة على صعيد المنطقة والمجتمع الدولي» ورغبتهما المشتركة في تعزيز السلام والامن في العالم.



جاء ذلك في أثناء مأدبة غداء جمعت نائب الأمين العام لدائرة العمل الخارجي الأوروبية (الذراع الديبلوماسية للاتحاد الأوروبي) إنريكي مورا ونائب وزير الخارجية السفير مجدي الظفيري في بروكسل.



وقال مورا في أثناء استقباله السفير الظفيري والوفد المرافق «إن الكويت من أقرب دول الخليج إلى الاتحاد الأوروبي» مؤكدا متابعة التطورات في الكويت ببالغ الاهتمام.



وأشار الى وجود الكثير من المواضيع والقضايا التي جرى بحثها خلال اللقاء في ظل تشابه الآراء بين الجانبين حول العديد منها.



من جانبه، ذكر السفير الظفيري موقف الاتحاد الأوروبي الثابت من العدوان على الكويت قبل 30 عاما، قائلا في هذا الصدد «اتحدنا في الدفاع عن الكويت وتحريرها واليوم نعتز بتلك السنوات الـ 30 في تعزيز علاقاتنا الممتازة مع الاتحاد الأوروبي».



وأعرب أيضا عن تقديره العميق لدعم الاتحاد الأوروبي لدور الكويت في المنطقة لتعزيز الاستقرار ووساطتها من أجل إحلال السلام والأمن، مبينا أن ذلك «أرسى أرضية كبيرة للتفاهم بين بلدي والاتحاد الأوروبي».



وأوضح الظفيري أنه يزور بروكسل لتعزيز العلاقات الثنائية وزيادة التعاون مع الاتحاد الأوروبي.



كما أكد أن الاتحاد الأوروبي والكويت يتمتعان بعلاقات خاصة، مشيرا إلى «وجود مصلحة مشتركة في تعزيز الاستقرار في المنطقة ويمكننا إنجاز العديد من الأمور بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة».