صباح الخالد يُكلَّف بتشكيل حكومته الرابعة والـ 39 في تاريخ الكويت

مريم بندق

بناء على الأمر الأميري الذي أصدره صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد بقبول استقالة الحكومة والأمر الأميري بالاستعانة بسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد لممارسة 11 اختصاصا من اختصاصات الأمير الدستورية من بينها تعيين رئيس الوزراء، اعتمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد أمرا أميريا نص على «تعيين سمو الشيخ صباح الخالد رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم علينا لإصدار مرسوم تعيينهم».

وقالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة «الأنباء»، انه بحسب نص الأمر الأميري، يباشر سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد اختصاصاته الواردة في الأمر الأميري اعتبارا من اليوم لتشكيل حكومة ضمن أهدافها مواصلة عمليات الإصلاح على مختلف المستويات، حيث سيتم استقبال الأسماء المرشحة لتولي الحقائب التي ستشغر بخروج 6 وزراء واستمرار نائبين لرئيس الوزراء واحتفاظ 9 وزراء حاليين بحقائبهم.

وردا على سؤال حول إمكانية تدوير الحقائب، أجابت: ليس هناك ما يمنع التدوير أو إضافة حقائب.

وعن الموعد المتوقع لحضور الحكومة الجديدة جلسة مجلس الأمة، قالت المصادر: من المنتظر حضور الحكومة الجديدة جلسة 4 يناير، مستطردة بأنه: من الوارد حضورها جلستي 7 و21 ديسمبر إذا تم بالفعل إنجاز التشكيل الجديد.

وفيما يلي التفاصيل :

صدر أمس أمر أميري بتعيين رئيس مجلس الوزراء جاء فيه« انه بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 9 ربيع الآخر 1443هـ الموافق 14 نوفمبر 2021م بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء،



وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443هـ الموافق 15 نوفمبر 2021م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية، وبعد المشاورات التقليدية،،



أمرنا بالآتي:



مادة أولى:



يعين سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء ويكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم علينا لإصدار مرسوم تعيينهم.



مادة ثانية:



على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ أمرنا هذا وإبلاغه إلى مجلس الأمة ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية».



وكانت الحكومة الاولى لسموه قد شكلت في 17 ديسمبر 2019 فيما تشكلت حكومة سموه الثانية في 14 ديسمبر 2020 ثم تشكلت الحكومة الثالثة لسموه في 2 مارس 2021.



وستحمل الحكومة التي كلف سمو الشيخ صباح الخالد بتشكيلها أمس الرقم 39 في تاريخ الكويت، إذ مع صدور الامر الاميري امس تكون مسيرة الحياة السياسية في الكويت قد شهدت تشكيل 38 حكومة على مدار 59 عاما بدأت أولاها في يناير عام 1962 خلال عهد الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم.



هذا وتقدم محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد بأصدق آيات التهاني القلبية والتبريكات الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، بتجديد ثقة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وإصدار أمر أميري بتعيين سموه رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.



ودعا الخالد المولى سبحانه ان يعين سمو الشيخ صباح الخالد على حمل الأمانة والمسؤولية باقتداره المعهود، وان يوفقه جل وعلا ويسدد خطاه لمواصلة مسيرة عطائه المتفاني من أجل كويتنا الغالية وأهلها الأوفياء، وأن يبقيه خير عضد وسند لصاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد الأمين، حفظهما الله ورعاهما.